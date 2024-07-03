Миф о патриотизме Ленина, пораженчество Ленина и иноагентство Ленина

В Воробей Вы это так представляете, что подрывные действия со стороны одних как-то оправдывают подрывные действия со стороны других. Я в данном случае говорю про всех их, скопом. Хотя, "костром мировой революции" занимались отнюдь не все они. У некоторых из них были амбиции поскромней.

Одиссей когда на горизонте появился Анальный, то первая мысль была: "Да это же Ленин наших дней!!!"