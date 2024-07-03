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Миф о патриотизме Ленина, пораженчество Ленина и иноагентство Ленина

Миф о патриотизме Ленина, пораженчество Ленина и иноагентство Ленина

1. Ещё к вопросу об уместности драпировки Мавзолея Ленина во время парадов на Красной площади в Москве.

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Комментарии
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В
Воробей
Вы это так представляете, что подрывные действия со стороны одних как-то оправдывают подрывные действия со стороны других. Я в данном случае говорю про всех их, скопом. Хотя, &quot;костром мировой революции&quot; занимались отнюдь не все они. У некоторых из них были амбиции поскромней.
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32 мин.
Одиссей
когда на горизонте появился Анальный, то первая мысль была: &quot;Да это же Ленин наших дней!!!&quot;
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11 мин.
Одиссей
яма-то ямой, но перед этим они разложили ДЕЙСТВУЮЩУЮ армию и расшатали ситуацию внутри страны.  И, между прочим, во времена СССР писали об этом совершенно не стесняясь, а, даже, гордясь. Вот, мол, мы какие, царя скинули.  Так что,чистосердечное признание уже есть.
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9 мин.

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