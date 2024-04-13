Глава МВД Украины заявил о наличии до 5 млн единиц оружия у граждан страны

Во владении граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия. Такие данные 13 апреля озвучил глава украинского МВД Игорь Клименко на заседании конгресса местных и региональных властей при президенте страны.
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