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Глава МВД Украины заявил о наличии до 5 млн единиц оружия у граждан страны

Глава МВД Украины заявил о наличии до 5 млн единиц оружия у граждан страны

Во владении граждан Украины может находиться до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия. Такие данные 13 апреля озвучил глава украинского МВД Игорь Клименко на заседании конгресса местных и региональных властей при президенте страны.

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