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«Рома» и Соуле согласовали контракт. Римляне предлагают 25 млн евро за вингера, «Юве» требует 35-40 млн

Римский клуб согласовал финансовые условия контракта с вингером «Ювентуса», сообщает Джанлука Ди Марцио.

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