Global Look Press/Belkin Alexey Один из отрядов спецназа "Ахмат" продвинулся на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, при этом уничтожив находящихся там военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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