"Путин срочно прибыл в Кремль": Теперь публиковать сенсации будет сложнее

Публикации новостных изданий нередко пестрят заголовком, а-ля: "Путин срочно прибыл в Кремль". Но, откуда постоянно приезжает Владимир Владимирович? Ответ на этот вопрос теперь знает весь мир - публиковать сенсации будет сложнее.
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