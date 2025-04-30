"Путин срочно прибыл в Кремль": Теперь публиковать сенсации будет сложнее

Публикации новостных изданий нередко пестрят заголовком, а-ля: "Путин срочно прибыл в Кремль". Но, откуда постоянно приезжает Владимир Владимирович? Ответ на этот вопрос теперь знает весь мир - публиковать сенсации будет сложнее.