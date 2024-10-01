По пунктам дислокации: артиллеристы группировки войск «Север» поразили боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств и скоплений живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
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