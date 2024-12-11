´Марафоне единства´.

5 декабря 2024 года Председатель Могилёвской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел ЖУЙКОВ провёл встречу с трудовым коллективом колледжа.
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