Путин, Лукашенко и Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
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