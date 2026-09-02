Реформа рынка недвижимости Китая защитит покупателей через продажу готового жилья

Пакет мер, охватывающих продажи коммерческого жилья и финансирование недвижимости, поможет ускорить реформы в системах развития, финансирования и продаж китайской недвижимости, а также ускорит формирование новой модели развития сектора, заявили отраслевые эксперты в понедельник.
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