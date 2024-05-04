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ЧМ-2024. Дивизион 1А. Румыния против Японии, Италия сыграет с Южной Кореей, Словения – с Венгрией

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе.  Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В.

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