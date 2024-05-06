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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магнуссену осталось набрать 2 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при. Первые очки «сгорят» в марте 2025-го

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен собрал за уик-энд Гран-при Майами 65 дополнительных секунд и пять штрафных баллов.

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