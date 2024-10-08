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Царьград

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"Немыслимая наглость": Чиновник из Таджикистана оскорбил депутата Матвеева. Русские встали на защиту мгновенно

"Немыслимая наглость": Чиновник из Таджикистана оскорбил депутата Матвеева. Русские встали на защиту мгновенно

Таджикский чиновник Шохин Самади оскорбил депутата Государственной Думы Михаила Матвеева, когда русский парламентарий заговорил о русофобии учебников в Таджикистане и о геноциде русских людей, произошедшем в 90-х годах прошлого века.

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