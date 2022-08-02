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Квест на внимательность: как новосибирцы обманываются в магазинах

Квест на внимательность: как новосибирцы обманываются в магазинах

Горожане зачастую покупают продукты на семью один раз в три дня, поэтому набирают корзинки доверху. В отделах десертов большое разнообразие, цены указаны крупным шрифтом под пирамидами из прозрачных пластиковых коробок с кусками тортов и пирожных.

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