Квест на внимательность: как новосибирцы обманываются в магазинах

Горожане зачастую покупают продукты на семью один раз в три дня, поэтому набирают корзинки доверху. В отделах десертов большое разнообразие, цены указаны крупным шрифтом под пирамидами из прозрачных пластиковых коробок с кусками тортов и пирожных.