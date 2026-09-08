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МОСИНФОРМ

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Более 180 комплексных исследований материалов провели за первое полугодие 2026 года

Более 180 комплексных исследований материалов провели за первое полугодие 2026 года

В первом полугодии 2026 года Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО «Мосгаз» выполнил свыше 180 комплексных исследований.

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