Спящие гиганты пробуждаются: Камчатка на грани апокалипсиса Елена ГалицкаяНа фоне последних событий в сейсмически активном регионе Тихого океана, власти и ученые бьют тревогу: проснулись три крупнейших вулкана на Камчатке.
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