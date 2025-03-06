«Шесть матчей в регулярке против одной команды — это многовато»

Московское «Динамо» идет на втором месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. За две недели до конца турнира команде осталось провести семь матчей, после чего бело-голубые начнут выступление в плей-офф.
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