Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    выселить  на историческую родину  всех закавказцев  это  была  бы  катастрофа  для  этих  стран. Куда  бы  они  дели ...Алиев поехал к Зе...
  • Владимир Алтайцев
    Трамп  может говорить, что  угодно. А  Россия  ведёт и будет  вести себя, как  один  из первый  владык  Руси - " А ве...Всё резко поменял...
  • Одиссей
    +100500!!! Все наши бывшие/пограничные республики интересны нам в первую очередь как буфер, предполье. НО!!! Только в...Алиев поехал к Зе...

«Пехота для переворота»: зачем в Россию завозят мигрантов

«Пехота для переворота»: зачем в Россию завозят мигрантов

ИА REX Иллюстрация: REX Информационный шум вокруг якобы уменьшения числа мигрантов, приезжающих в Россию из стран Средней Азии (Киргизии, Таджикистана и Узбекистана) поднимают не где-нибудь, а в МОМ (Международная организация по миграции) и Всемирном банке, то есть это те организации, которые активно участвовали и продолжают участвовать в формировании тех негативных процессов, которые происходят в России (и не только) в сфере миграции, отметил член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщает REX 16 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх