Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории Российской Федерации

«Сотрудники миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.
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