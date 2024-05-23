Chery выпустит в России автомобили Fownix

Российское представительство компании Chery зарегистрировало в России логотип нового автомобильного бренда автомобилей Fownix, о чем говорится в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
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