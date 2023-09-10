Письмо в редакцию - очень даже - откровенное!

Karmadon Явно, нет. Скорее всего, украинец. А вот вы, Юра, похоже, не русский, а "москаль".

Владимир Байден Их только всех вывезти на Новую Землю, оставить там как есть и в чем есть. Сотню лопат и столько же кирок. И отрубить любое с ними сообщение. Пусть там сами и живут