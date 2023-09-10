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Письмо в редакцию - очень даже - откровенное!

Письмо в редакцию - очень даже - откровенное!

"Я хотел бы ответить всем Вашим подписчикам и читателям, особенно тем, кто кричит" «навіщо ви даєте слово кацапам».

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Комментарии
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Karmadon
Явно, нет. Скорее всего, украинец. А вот вы, Юра, похоже, не русский, а &quot;москаль&quot;.
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4 час.
Владимир Байден
Их только всех вывезти на Новую Землю, оставить там как есть и в чем есть. Сотню лопат и столько же кирок. И отрубить любое с ними сообщение. Пусть там сами и живут
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4 час.
Галина Смирнова
Когда индейцы брали у янки тифозные одеяла, им тоже казалось, что наконец уже схватили удачу за хвост.... Да вы, хохлы, не комплексуйте, вы не одни такие, они со всеми так))))
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3 час.

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