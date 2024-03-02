Пивоваров уволил сотрудников «Редакции» из-за закона об иноагентах

Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров заявил об увольнении части сотрудников его проекта «Редакция» из-за нового закона о запрете рекламы у людей и организаций, признанных иностранными агентами.
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