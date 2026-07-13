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Газета «Культура»

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Воздушный Дон Кихот: пионер русской авиации Сергей Уточкин отличался не только исключительной храбростью, но и редкостным благородством

Воздушный Дон Кихот: пионер русской авиации Сергей Уточкин отличался не только исключительной храбростью, но и редкостным благородством

150 лет назад, 12 июля 1876 года, в семье одесского купца, строительного подрядчика, родился Сергей Уточкин Ему суждено было стать одним из первых русских авиаторов и самым знаменитым пилотом своего времени.

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