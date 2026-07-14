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Газета.ру

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ЕС ввел санкции против атаковавших водопровод Дании пророссийских хакеров Z-Pentest

ЕС ввел санкции против атаковавших водопровод Дании пророссийских хакеров Z-Pentest

Совет Европейского союза ввел санкции против девяти физических лиц и четырех организаций, которые, по его данным, якобы причастны к проведению, поддержке или содействию кибератакам против стран ЕС и международных партнеров.

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