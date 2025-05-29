Танкисты Южной группировки войск поразили два украинских опорных пункта в ДНР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ 72-й мотострелковой бригады, ведя огонь по поддержке штурмовиков на краматорско-дружковском направлении, поразили два украинских опорных пункта, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии