В Ростовской области на скамью подсудимых отправился сотрудник Ространснадзора за взятку

Стало известно о том, что сотрудник Ространснадзора по Ростовской области Владимир Понамаренко предложил водителю грузового автомобиля закрыть глаза на допущенные нарушения при перевозке горюче-смазочных материалов за скромное вознаграждение.
Стало известно о том, что сотрудник Ространснадзора по Ростовской области Владимир Понамаренко предложил водителю грузового автомобиля закрыть глаза на допущенные нарушения при перевозке горюче-смазочных материалов за скромное вознаграждение.
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