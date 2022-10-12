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В Ростовской области на скамью подсудимых отправился сотрудник Ространснадзора за взятку

В Ростовской области на скамью подсудимых отправился сотрудник Ространснадзора за взятку

Стало известно о том, что сотрудник Ространснадзора по Ростовской области Владимир Понамаренко предложил водителю грузового автомобиля закрыть глаза на допущенные нарушения при перевозке горюче-смазочных материалов за скромное вознаграждение.

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