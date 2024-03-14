ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

РИА Новости/Константин Михальчевский Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС и сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища, сообщили в пресс-службе станции.
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