Украинцы в Европе готовы встать в очередь за российским гражданством

Александр Денисов И врагов не надо, дружите с хохлами...

татьяна кирк Как хорошо сказал наш Александр Сергеевич ! Лучше не скажешь! Все хохлы,, кто получит российское гражданство - это на 99,9% враги РОссии. И это аксиома. Прекрасная статья. Можно подписаться под каждым её словом. Спасибо автору.