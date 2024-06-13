Политнавигатор Украинцы в Европе разочаровались в майданной власти и готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Украинцы в Европе готовы встать в очередь за российским гражданством
Комментарии
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Александр Денисов
И врагов не надо, дружите с хохлами...
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3 час.
татьяна кирк
Как хорошо сказал наш Александр Сергеевич ! Лучше не скажешь! Все хохлы,, кто получит российское гражданство - это на 99,9% враги РОссии. И это аксиома. Прекрасная статья. Можно подписаться под каждым её словом. Спасибо автору.
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15 мин.
татьяна кирк
Сдурел ! Они же повернут "штыки " против нас, не говоря уж о том, что наша ермия пополнится предателями и перебежчиками. У них же у всех гнилое нутро с незапамятных времён. Нет, не нужны они нашим воинам.
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