Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • татьяна кирк
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Украинцы в Европе готовы встать в очередь за российским гражданством

Украинцы в Европе готовы встать в очередь за российским гражданством

Политнавигатор Украинцы в Европе разочаровались в майданной власти и готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы получить российское.

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Комментарии
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Александр Денисов
И врагов не надо, дружите с хохлами...
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3 час.
татьяна кирк
Как хорошо сказал  наш Александр Сергеевич !  Лучше не скажешь!  Все хохлы,, кто получит российское гражданство  - это на 99,9%  враги РОссии. И это аксиома. Прекрасная статья.  Можно подписаться под каждым её словом. Спасибо автору.
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15 мин.
татьяна кирк
Сдурел !  Они же повернут &quot;штыки &quot; против нас, не говоря уж о том, что наша ермия пополнится предателями и перебежчиками. У них же у всех гнилое нутро с незапамятных времён. Нет, не нужны они нашим воинам.
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51 сек.

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