Бил руками и предметом: в Приморье мужчина убил сожительницу

Жителю Хорольского района Приморского края провозглашен обвинительный вердикт. Доказано, что его сожительница скончалась в результате нанесенных им ударов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
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