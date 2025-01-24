Стали известны победитель и финалисты шоу «Фантастика» на Первом канале — раскрыли даже ведущего

Зрители увидели последний выпуск проекта. Шоу «Фантастика» Пресс-служба Первого канала24 января на Первом канале завершился показ шоу «Фантастика», в котором за главный приз в три миллиона рублей сражались 10 виртуальных персонажей.
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