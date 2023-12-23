Войска группировки "Центр" Вооруженных сил России отразили на Краснолиманском направлении в хоне проведения российской спецоперации две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии