Чему научат детей на уроках семьеведения

С 1 сентября 2024 года в российских школах появился курс «Семьеведение». Пока внеурочный. Ребят учат выстраивать отношения с родителями и другими родственниками, говорят о выборе спутника жизни и тонкостях семейного бюджета.
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