Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным, заявил Песков

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия пока не получала сигналов от США по контактам президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, готовность сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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