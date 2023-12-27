Путешествия как стиль жизни: странствующий альбатрос

Как обогнуть весь мир за 80 дней нам показал Джеки Чан. Но как на своих двоих совершить кругосветку за месяц? Ответ сегодняшнего эксперта по путешествиям, странствующего альбатроса, прост — расслабься и плыви по течению ветров.