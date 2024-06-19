МВД РФ: подозреваемый в гибели 12-летней девочки в Кузбассе задержан

В Кемеровской области сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки, которая 18 июня в городе Топки была объявлена в розыск как без вести пропавшая.
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