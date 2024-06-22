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LEON Вторая лига Б. «Амкар» принимает «Акрон-2», кировское «Динамо» в гостях у «Рубина-2»

«Амкар» принимает «Акрон-2», кировское «Динамо» в гостях у «Рубина-2». LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 4 11-й тур Динамо Барнаул – Лада Дата проведения 22 июня, 13.

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