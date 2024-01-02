Экс-замминистра Тука: Киев не способен производить порох

Экс-представитель чиновничества киевского режима Георгий Тука поделился сведениями о том, что ВПК киевского режима не имеет возможностей для того, чтобы наладить выпуск применяемого артиллеристами пороха.
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