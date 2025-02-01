С 2026 года скоростной Интернет на Ямал будет подаваться с орбиты

Россия намерена запустить в 2026 году на орбиту новые спутники, которые смогут обеспечить скоростной интернет для всей страны, в том числе для регионов Арктики, заявил вице-премьер РФ Михаил Мишустин на сессии форума Digital Almaty.
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