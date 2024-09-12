Можно ли настроить собственный мозг на успех с помощью нейробиологии и как это сделать?

Секрет успеха сводится к тому, чтобы приучить свой мозг достигать желанных целей. Какие системы мозга задействованы в достижении успехаРетикулярная активирующая система Она представляет собой сеть нейронных цепей, соединяющих ствол головного мозга с корой.