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Гальтье об удалении Неймара: «Первая желтая – очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на нем, и это отнюдь не мелкие фолы»

Гальтье об удалении Неймара: «Первая желтая – очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на нем, и это отнюдь не мелкие фолы»

Главный тренер «ПСЖ» оценил удаление Неймара в матче Лиги 1 со «Страсбуром» (2:1). «Неймар переключался, чередовал темп, и я могу понять его гнев – он очень хотел сыграть еще два матча [на чемпионате мира].

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