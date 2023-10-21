«Русские города»: в США заговорили об изменениях границ Украины

Если западные страны не пойдут на переговоры по Украине, то Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight.
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