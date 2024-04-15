В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса охотников «Весновка»

В Шурышкарском районе успешно завершился конкурс «Весновка» среди охотников-любителей. Это мероприятие, проведенное уже в шестой раз, собрало участников из Мужей и Шурышкар, которые продемонстрировали свои умения в различных охотничьих дисциплинах.
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