В Шурышкарском районе ЯНАО подвели итоги конкурса охотников «Весновка»

В Шурышкарском районе успешно завершился конкурс «Весновка» среди охотников-любителей. Это мероприятие, проведенное уже в шестой раз, собрало участников из Мужей и Шурышкар, которые продемонстрировали свои умения в различных охотничьих дисциплинах.