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Трамп: представители России, США и Украины встретятся на конференции в Мюнхене

Трамп: представители России, США и Украины встретятся на конференции в Мюнхене

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что высокопоставленные представители России, Украины и США проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля.

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