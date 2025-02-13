Трамп: представители России, США и Украины встретятся на конференции в Мюнхене

Американский лидер Дональд Трамп предположил, что высокопоставленные представители России, Украины и США проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля.
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