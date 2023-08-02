«Родина Медиа» сыграет с «Динамо» Вологда в 1/256 Кубка России

2 августа, среда «Родина Медиа» – «Динамо» Вологда Матч пройдет на стадионе «Спартаковец» в Москве. Начало матча – 16:30.
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