Bauer приостановила работу в России и Беларуси. Контракты с Василевским, Кучеровым и Капризовым останутся в силе

Компания Bauer приостановила деятельность на территории России и Беларуси. «Мы временно приостановили все наши поставки в Россию и Беларусь.

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