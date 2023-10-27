Челябинцы завалили контейнерные площадки старыми шинами

Мусоровозы в Челябинске не могут вывезти отходы жителей из-за обилия шин в емкостях и рядом с ними. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЦКС», с наступлением холодов перевозчики твердых коммунальные отходов (ТКО) фиксируют большое количество отработанных шин в баках и на площадках для сбора мусора.