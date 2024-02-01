Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося военного ВСУ

ТАСС/Алексей Коновалов Российский оператор беспилотника вывел украинского солдата на подконтрольную России территорию, указав ему путь через минное поле, он сдался в плен и бросил оружие, сообщил РИА Новости командир группы 150-й гвардейской дивизии "Южной" группировки войск с позывным Старший.