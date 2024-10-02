«Как закалялась сталь»: Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук целуются, отмечая 11-летие брака

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году, а на днях они отметили 11-летие брака. Супруги устроили скромный праздник дома, ведь закатывать громкие вечеринки не в их стиле.
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