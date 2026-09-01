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Газета.ру

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Педагог Ахмадуллин: требование быть отличником отбивает желание учиться

Педагог Ахмадуллин: требование быть отличником отбивает желание учиться

Требование «получай только пятерки» может отбить у ребенка желание учиться и внушить ему, что любовь родителей зависит от успехов в школе.

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