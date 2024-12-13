Кинопрограмма «Документальное кино. Конкурсная программа № 2»

Погрузитесь в мир искренности и душевных историй на конкурсной программе документального кино. Этот показ откроет для вас пять фильмов, наполненных тонкими эмоциями, глубокими смыслами и оригинальным взглядом на окружающую реальность.
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