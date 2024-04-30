ChatGPT обрёл способность сохранять данные пользователя и применять их при обр...

ChatGPT обрёл способность сохранять данные пользователя и применять их при обработке последующих вопросовВ стремительно развивающемся мире технологий всемирно известный чат-бот ChatGPT от компании OpenAI сделал очередной шаг навстречу более естественному и персонализированному общению с пользователями.